Sakarya'da 17 gün önce kaybolan kadının cesedi nehirde bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kayıp ihbarı yapılan Fatma Abdullah'ın cansız bedenine Sakarya Nehri'nde ulaşıldı.

Yakınları tarafından 17 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Abdullah için çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi.

Kadının son olarak Adapazarı ilçesindeki Rüstemler mevkisinden Sakarya Nehri'ne girdiğini tespit eden ekipler, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi.

Nehirde 5 personel ile bir botun yer aldığı su üstü ve su altı aramaları sonucunda Abdullah'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

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