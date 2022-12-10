GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da mobilya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Depodaki malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın sonucunda söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ayhan Orhan Arancı, AA muhabirine, sanayi bölgesinde çıkan yangına, ekiplerin hemen intikal ettiğini söyledi.

Yangına, aralarında Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ile ilçe belediyelerin tankerlerinin de bulunduğu 24 araç ve 50 personelle müdahale edildiğini ifade eden Arancı, yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.