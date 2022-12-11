Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kadıköy Mahallesi'nden Pamukova'ya giden B.Ş.P. (29) yönetimindeki 55 PF 546 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı sürücü, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.