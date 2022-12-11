Sakarya Voleybol, Havran Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Havran Kocaseyit Spor Salonu'ndaki mücadelede Sakarya Voleybol, rakibini 25-14, 23-25, 21-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi.

Sakarya Voleybol, 10 hafta sonunda 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla grubun 5'inci sırasında yer alarak play-off iddiasını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "Deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum." dedi.

Sakarya Voleybol, 17 Aralık'ta AVR Atletik'i konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.