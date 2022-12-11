Sakarya Voleybol, Havran Belediyespor'u 3-2 mağlup etti

SAKARYA (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Sakarya Voleybol, deplasmanda Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Havran Kocaseyit Spor Salonu'ndaki mücadelede Sakarya Voleybol, rakibini 25-14, 23-25, 21-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle 3-2 yendi.
Sakarya Voleybol, 10 hafta sonunda 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla grubun 5'inci sırasında yer alarak play-off iddiasını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Ömer Bektaş, yaptığı açıklamada, "Deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Adım adım hedefe yaklaşıyoruz. Tüm takımı tebrik ediyorum." dedi.
Sakarya Voleybol, 17 Aralık'ta AVR Atletik'i konuk edecek.