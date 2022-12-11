Dünya şampiyonu genç karateci, başarısını yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyor

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SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan dünya şampiyonu milli karateci Yusuf Eren Temizel, gözünü yeni başarılara dikti.

Yusuf Eren Temizel, ağabeyini yönlendirmesiyle 6 yaşında Hendek Belediyesi Spor Kulübünde karate sporuyla tanıştı. Bu dalda yaklaşık 10 yıldır ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceler elde eden Temizel, son olarak ekim ayında Konya'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda +76 kilogramda altın madalyanın sahibi oldu.

16 yaşındaki Temizel, Güney Kıbrıs'ta 4 Şubat 2023'te yapılacak Ümit, Genç ve U21 Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşarak başarılarına yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.





- "Çok çalıştım, zorlu yollardan geçtim"

Yusuf Eren Temizel, AA muhabirine, spora başladığı ilk zamanlarda zorlandığını, zamanla alıştığını ve çalışmalarını artırarak sürdürdüğünü söyledi.

Temizel, 2017 yılında katıldığı Balkan Şampiyonası'nda ilk kez milli formayı giydiğini hatırlatarak, "2017'de Türkiye şampiyonu oldum. 2018'de ayağım kırıldığı için şampiyonalara katılamadım. 2019'da yine Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. Balıkesir'de Dünya Şampiyonası seçmelerinde de Türkiye birincisi oldum. Milli takım seçmelerinde tüm rakipleri yenerek dünya şampiyonasına geçtim ve Ümit, Genç ve U21 Dünya Şampiyonası'nda Allah'a şükürler olsun, şampiyon oldum." diye konuştu.

Olimpiyatlara katılmayı hedeflediğini dile getiren Temizel, bunun için önünde 6 yıllık süreç olduğunu kaydetti.

Temizel, Avrupa Şampiyonasına hazırlandığını anlatarak, antrenörlerinin ve ailesinin desteğinin önemine değindi. Çok çalıştığını, zorlu yollardan geçtiğini vurgulayan Temizel, "Bu şampiyonada kendimi biraz üstte görüyorum çünkü dünya şampiyonu oldum. Allah'ın izniyle Avrupa şampiyonu da olacağım." dedi.

Antrenör Nurkan Kayacık da 22 yıldır karate antrenörlüğü yaptığını, daha önce de dünyada ve Avrupa'da derece yapan sporcular yetiştirdiklerini söyledi.

Temizel'in de kısa sürede başarılar elde ettiğini belirten Kayacık, "Ailesi ve diğer antrenörlerinin desteğiyle bu başarıyı elde ettik. Yusuf dünya şampiyonu, ileride onu olimpiyatlarda da görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.





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