Sakarya'da yangın çıkan mobilya deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yangın çıkan mobilya deposunda soğutma çalışmaları tamamlandı.

Zirai Aletler Sanayisi'ndeki bir mobilya deposunda dün akşam saatlerinde çıkan yangının 4 saatte söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdü.

İtfaiye ekipleri, tamamen yanan malzemelerden zaman zaman dumanların çıktığı alanda soğutma çalışmalarını tamamlarken, iş makinesiyle, enkaza dönen depoda yeniden alevlenme riskinin ortadan kaldırılması amacıyla karma işlemi gerçekleştirildi.

Adapazarı ilçesindeki mobilya deposunda dün çıkan ve malzemelerin yanması sonucu büyüyen yangına, 24 araç ve 50 personelle müdahale edilmişti.

Yangında depo ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale gelmişti.



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