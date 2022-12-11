Sakarya'da pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Adapazarı-Karasu yolu Kurudil Mahallesi mevkisinde Ş.E. idaresindeki 54 DH 119 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan M.E. yaralandı.



Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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