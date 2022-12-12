Sakarya'da düğün konvoyunda havaya ateş eden 2 kişiye adli işlem uygulandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş eden 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İlçede, dün bir düğün konvoyu esnasında araçlardan havaya ateş açılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları durdurdu.

Ekipler, havaya ateş açan 2 kişiye "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem uyguladı ve 2 silaha el koydu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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