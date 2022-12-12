"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'nın belediye meclis üyeleri toplantıya bisikletle gitti

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SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilen Sakarya Büyükşehir Belediyesinin meclis üyeleri, yılın son toplantısının yapılacağı merkeze pedal çevirerek ulaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, bisikletlerin bulunduğu İtfaiye Dairesi Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen programda konuşan Yüce, Sakarya'nın dünyada bisiklet şehri unvanına sahip sayılı şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Tüm dünyada bu unvana sahip 13 şehrin arasında Türkiye'yi temsil ettiklerini aktaran Yüce, "Geçtiğimiz günlerde Brüksel'de Avrupa Spor Şehri ödülümüzü de aldık. Şehrimizde düzenlenen müsabakalar, organizasyonlar, sporun teşviki için gerçekleştirdiğimiz şehir düzenlemelerimiz ve yatırımlarımızla bisiklet şehri unvanından sonra Avrupa Spor Şehri olarak da Türkiye'mizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bugün de değerli meclis üyelerimizle Bisiklet ve Avrupa Spor Şehri'ne, Sakarya'mıza yakışan bir etkinlik için bir arada olduk. Meclis üyelerimizle şehrimizde bisiklet kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak adına pedal çevireceğiz." diye konuştu.

Yüce, Sakarya'da bisikleti kent içi ulaşım aracı olarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirerek, Sapanca Gölü etrafını çevreleyecek projeyle bisiklet yolu ağının 180 kilometreye ulaşacağını kaydetti.

Yapımı devam eden 21 kilometrelik 2. ve 3. etap bisiklet yolunun da 2023 Haziran sonuna kadar tamamlanmasının planlandığın belirten Yüce, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık olarak 8 kilometrelik hattı biten proje tamamlandığında toplam bisiklet yolu ağımız yaklaşık olarak 180 kilometreye ulaşacaktır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden pedallamaya başlayan bir kişi, Yazlık Kavşağı, Millet Bahçesi, Aziz Duran Parkı, Vagon Park, Beşköprü gibi bölgelerden geçerek Sapanca Gölü'ne kesintisiz bir şekilde ulaşıp göl etrafında tam bir tur atmış olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak gölü de çevreleyen bu hatta 'Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Otobanı' ismini veriyoruz."

Konuşmaların ardından Yüce, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve zabıta ekipleri, meclis toplantısının yapıldığı Sosyal Gelişim Merkezi'ne bisikletle gitti.

Meclis toplantısında, şehrin çeşitli gündem maddeleri ele alındı.

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