Sakarya'da bir kişiyi bıçakla yaralamakla suçlanan çocuk zanlı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla bir kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan çocuk tutuklandı.

Adapazarı ilçesi Demokrasi Meydanı'nda 10 Aralık'ta, annesi R.Ş'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı A.K'yi (75) boynundan bıçaklayan O.Ş'nin (13) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen O.Ş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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