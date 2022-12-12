Sakarya'da yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 77 ruhsatsız silah ele geçirildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 77 ruhsatsız silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 6-11 Aralık'ta uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 77 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 650 gram skunk, 585 gram metamfetamin, 145 gram esrar, 30 gram eroin, 25 gram sentetik kannabinoid, 53 uyuşturucu hap, 45 ruhsatsız tabanca, 32 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem uygulandı.

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