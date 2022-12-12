Dedesinin Adapazarı'na kazandırdığı tarihi çarkın korunması torununu memnun etti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesine kazandırdığı tarihi su çarkıyla tanınan Rum İlya ustanın torunu İvi İlyadis, dedesinin eserinin muhafaza edilmesinden memnuniyet duyuyor.

Yeşilçam sinemasının ünlü görüntü yönetmenlerinden Adapazarlı Kriton İlyadis'in kızı ve ses mühendisi Yorgo İlyadis'in yeğeni İvi İlyadis, dedesinin şehirdeki su probleminin çözülmesi için 1912'de inşa ettiği tarihi çarkı ziyaret etti.

Ziyareti öncesi Serdivan ilçesindeki bir otelde "Uzaktaki Yakın İstanbul" ismiyle kitaplaştırdığı Türkiye anılarını okuyucularla paylaşan 68 yaşındaki Türk vatandaşı İlyadis, tarihi su çarkının kültürel miras olarak yaşatılmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İstanbul'da geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarından bahseden İlyadis, 5 Ağustos 1899 yılında Osmanlı Dahiliye Nezaretinden Sadrazamlığa yazılan, dedesine hizmetleri dolayısıyla "Sanayi Madalyası" verilmesi talep edilen belgeyi paylaştı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2015 yılında 6 aylık tedavi sürecinde çarkın akıbetiyle ilgili yaptığı araştırmada çarkın iyi durumda olduğunu öğrendiğini anlatan İlyadis, "Ablamla biz hiç ummadığımız bir törenle karşılandık. Bütün Adapazarı İlya ustanın eserini kucaklamış, değer vermiş. Sanki o eser yer altındaki küllerinden yeniden doğmuş, hayata kavuşmuş. Gördüm ki sizler benim çok yakınımsınız, öyle hissettim." diye konuştu.

İlyadis'i misafir eden Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, AA muhabirine, İlya ustanın Adapazarlılar için çok önemli biri olduğunu vurgulayarak, "Çark Mesire'deki çarkı 110 sene önce yapıp bağışlayan biri. Yani gerçek bir Adapazarlı." şeklinde konuştu.

Tuna, ev aldığı İstanbul'a taşınan İlya ustanın mübadele yıllarında Türkiye'de kalmayı tercih ettiğini aktararak, İvi İlyadis'in, Yeşilçam sinemasında 136 filmde yer alan, Altın Koza ve Altın Portakal'da ödülleri bulunan görüntü yönetmeni Kriton İlyadis'in küçük kızı olduğunu kaydetti.

- "İlgilendiniz ve başardınız"

Programın ardından Sakarya Millet Bahçesi'nde yer alan su çarkına gelen İlyadis, ziyaretinin çocukluk ve gençlik yıllarını anımsattığını belirtti.

İlyadis, çarkın düzenlenmiş halini görmenin, üzerindeki yazıları okumanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Bana gelmek nasip oldu, inşallah yine gelip görürüm, çocuklarımı getiririm. Kızımı getirmek istiyorum bilhassa. O da gelmek istiyor." açıklamasını yaptı.



Çarkın yok olmaması için uğraşan Adapazarlılara teşekkür eden İlyadis, "İlgilendiniz ve başardınız. Yakın tarihinizi ele alarak, ona değer verdiniz. Ona değer verirken de ailemize değer verdiniz. Size çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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