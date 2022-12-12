Sakarya Büyükşehir aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis üyeleriyle bisikletle geldikleri Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Yüce, her detayını büyük bir özenle hazırladıkları 4 projenin Sakarya'ya değer katacağını, kentin Türkiye'nin üreten, gelişen ve büyüyen şehirleri arasında ilk sıralarda yer alacağını kaydetti.

Yüce, 100 dönümlük bir alanı kaplayan Nedir Ada projesinin, Yapısal Uygulama Planı içerisinde bulunan 32 karavan kamp alanı sert zemin üzerinde olduğunu anlattı.

Projede, çadırlı kamp alanı, gölet etrafında çadır yeri, 364 araçlık otopark alanı, seyir kulesi, ahşap iskeleler, kahvaltı iskeleleri ve 4 köprü bulunduğunu aktaran Yüce, içerisinde su aktiviteleri yapılabilen 60 bin metrekarelik bir göletin de yer aldığını ifade etti.

Yüce, Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde inşaat alanı 5 bin 700 metrekare olacak kongre salonu projesi kapsamında 1000 kişilik kongre merkezinin içerisinde, toplantı ve seminer salonu, fuaye alanı ve idari ofislerin yanı sıra her türlü sosyal donatıların olacağını bildirdi.

Melen Botanik Vadisi projesinin 20 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu belirten Yüce, "3 bin 200 metrekare Koleksiyon Bahçesi, 200 metrekare sera, 640 metrekare sosyal tesis, yeşil ve dinlenme alanları yer almaktadır. Aralık ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğimiz projemiz, 4 bin dekar büyüklüğünde longoz ormanlarının arasında botanik çeşitlilik harikası bir bölgedir." açıklamasında bulundu.

Yüce, Spor Ada Vizyon Projesi'nin birinci etap ihalesini 15 Aralık'ta gerçekleştireceklerini aktararak, karting, off-road ve drag pisti, idari ofisler, tribün restoran ve otoparkın yer alacağını kaydetti.

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