Sakarya'da bir çocuk bıçakla yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 12 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.

Elperek Mahallesi'nde bir çocuk parkında çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. bıçakla yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

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