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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da bir çocuk bıçakla yaralandı

AA

Sakarya'da bir çocuk bıçakla yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 12 yaşındaki çocuk bıçakla yaralandı.

Elperek Mahallesi'nde bir çocuk parkında çocuklar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A. bıçakla yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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