Sakarya'da bir kişi silahla yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Karaçam Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde S.E. (28) ile E.T. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T. silahla S.E'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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