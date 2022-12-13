Kaynarca'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Tarım Kredi Kooperatif Marketi hizmete girdi.

Merkez Mahalle'de hizmete başlayan marketin açılış törenine, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu, İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan duanın ardından açılan markette, katılımcılar ürünlerle ilgili bilgi aldı.













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