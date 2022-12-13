Kaynarca'da zabıta ekiplerinden market denetimi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Kaynarca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, künye, fiyat ve son kullanım tarihi incelemesi yapıldı.

Denetimler sırasında marketlerde, tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri tarafından marketlere cezai işlem uygulanarak ürünler raftan kaldırıldı.

Ekipler, denetimlerin süreceğini bildirdi.





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