SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akredite edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından akredite edilmesinin ardından belgesini aldı.

Akreditasyon belgesi, üniversite lokalinde düzenlenen törenle SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş'e takdim edildi.

Sarıbıyık, kalite yolculuklarının taçlandırılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Akredite olmamız hem tescil oluyor hem de ilgili birimlerimizin ve üniversitemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Spor Bilimleri Fakültemiz ciddi değişim ve gelişim sergiliyor. +1 Eğitim Modeli'ni ilk uygulayan ve sahaya öğrencileri ilk gönderen Spor Bilimleri Fakültesi olarak, Yükseköğretim Kurulu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde de protokol altına alınan işin öncülüğünü yapmayı başaran bir fakültemiz var." ifadesini kullandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu, diğer 3 bölüm için de SPORAK'a başvuru yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda saha ziyaretleri olacak. Diğer bölümlerimizin de akredite olacağına inanıyoruz. Kalite tesadüf değil, çaba ve emek gerektiren uzun soluklu bir süreç. Bu süreçte rektörlüğümüzün ciddi katkıları oldu. Her ne olursa olsun tek başına olan iş değil. Arka planda ciddi çalışmalar yaparak bu sürece katkı sağlayan ekip arkadaşlarımız var. Hepsine emekleri için teşekkür ediyorum."

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Ergen ve akademisyenler katıldı.



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