Sakarya'daki tarihi hamam restorasyonla müzeye dönüştürülecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Millet Hamamı'nın müzeye çevrilmesi için protokol imzalandı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sakarya Valiliği tarafından desteklenecek restorasyon projesi kapsamında 1065 metrekarelik arazi üzerindeki tarihi hamam için 3 Ocak'ta ihale düzenlenecek.

Sakarya Mahallesi İnönü Caddesi Hamam Sokak'taki tarihi yapının taş temel üzerine inşa edildiği, dış ve iç duvarlarının taş örgü sistemiyle inşa edildiği ve Horasan tekniği kullanıldığı aktarılan açıklamada, hamamın mimari özellikleriyle klasik Osmanlı hamamlarının tüm özelliklerini yansıttığı kaydedildi.

Protokol töreninde konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Adapazarı Belediyesinin şehrin tarihine, kültürüne, sanatına, kültür turizmine ve sosyal hayatına anlamlı katkılar sunacak güzel ve örnek projeler için çalıştığını söyledi.

Tarihi Millet Hamamı'nın da restore edilerek müzeye dönüştürülmesinin çok önemli bir yer tuttuğunu aktaran Kaldırım, "İnşallah hep birlikte şehrimizin çok ihtiyaç duyduğu yeni bir müzeyi şehrimize kazandıracağız. Bu kıymetli eser, her kültürden ve dünyanın değişik coğrafyalarından farklı insanların barış ve huzur içerisinde yaşadığı, kardeşliğin ve huzurun şehri Sakarya'mıza çok büyük artı değer katacak ve marka değerini artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, kentin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak turizminin gelişmesi ve çeşitlenmesine çok büyük önem verdiklerini belirterek, projede şehrin tarihine sahip çıkarak yeni bir anlayış ve konseptle ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak ve böylece turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacak özgün bir çalışma ortaya konacağını kaydetti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumu Kurulu tarafından 1990 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen tarihi hamamın restorasyonunu gerçekleştirecekleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Proje için 3 Ocak Salı günü ihale gerçekleştireceklerine işaret eden Işıksu, sürece katkı veren bürokratlar ve siyasilere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından Vali Kaldırım, Başkan Işıksu ile Kültür Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, protokolü imzaladı.





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