Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde, teknik direktör Serkan Özbalta'nın UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nda bulunması nedeniyle yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma yapıldı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, 17 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakarya temsilcisi, ligde oynadığı 17 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 22 puanla 10'uncu sırada yer alıyor.

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