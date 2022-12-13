Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, soğuk havada sokakta kaldığı ve kimsesiz olduğu ihbarı yapılan vatandaşların yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "sosyal belediyecilik" sloganıyla Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Aşevi, Sosyal Mağaza, Sosyal Market ve Sosyal Kart projeleriyle binlerce kişiye yardım ulaştırıldı.

İşlemleri yapılan kimsesizlerin barınması için de ilk etapta geçici bir uygulama yapılıyor.



Son olarak Adapazarı Papuççular Mahallesi'nde vatandaşların yağmur altında soğukta kaldığı ihbarında bulunduğu kişi, ekiplerce alınarak htiyaçları karşılandıktan sonra geçici olarak bir yere yerleştirildi.

Sokakta kalan vatandaşları görenlerin, "444 40 54 - 3728 (dahili)" numarasını aramaları istendi.

- Sanatseverlere Türk müziği dinletisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık kültür sanat etkinlikleri, "Dilden Gönüle" Türk Müziği dinletisiyle devam edecek.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde 14 Aralık'ta Recep Alper Çevirel'in katılımıyla saat 19.00'da başlayacak programa tüm müzikseverler davet edildi.

- "Engelliler için kariyer ve istihdam günü" programı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR ortaklığında "Engelliler için kariyer ve istihdam günü" programı düzenlendi.

Sosyal Gelişim Merkezi'ndeki programda engelsiz hobi atölyeleri öğrencileri sahne gösterimi yaptı, çalışma hayatındaki engelli bireylerin çektiği video gösterimi izlendi.

Toyota Boshoku Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kerem Şahin'in "Etkin Engelli İstihdamı, Engelsiz Kariyer" söyleşisi yaptığı programda, kentte faaliyet gösteren 14 firmanın yetkilileri engelli bireylerin istihdamı amacıyla buluştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, engelli vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinin korunması gerektiğini ifade ederek, "Devletimiz, hükümetimiz özellikle son yıllarda gerçekleştirdiği engelli politikalarıyla birçok vatandaşımızı memnun etmiş̧ ve engelli bireylerin temel haklarını alabilmeleri noktasında önemli adımlar atmıştır." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerini anlatan Yüce, sorumluluk bilinciyle proje ve hizmetleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

İŞKUR Sakarya Müdürü Tekin Kaya da istihdam edilen engelli birey sayısının artırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Toyota Boshoku Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Kerem Şahin ise özel gereksinimli bireylerin yaşamları boyunca karşılarına çıkan engelleri aşmak için çok çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Duyarlı insanlar olarak bizim en temel görevimiz, onları anlamak, onlarla empati kurmak ve engellerini ortadan kaldırmaya çalışarak onlara yardımcı olmaktır." dedi.

Programa, Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, bürokratlar ve engelli vatandaşlar katıldı.

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