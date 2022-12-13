Ferizli Kapalı Pazar yeri için kura çekildi

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SAKARYA (AA) - Ferizli Belediyesi tarafından yapılan kapalı pazar alanında tezgah açacak esnafın yerleri belirlenmesi için kura çekildi.

Hazırlanan çekiliş kutusunda ilk iki kura çekimlerini Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu yaptı.

Kaymakam Balcı, Ferizli'nin son yıllarda gelişim gösterdiğini belirterek, "Bizler de elimizden geldiğince Ferizli'nin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapalı pazar yeri çok güzel ve amacına yönelik oldu. Sokak arasında kalan pazarcı esnafımızın burada rahat, nezih ve temiz bir ortamda hizmet etmesine, vatandaşlarımızın burada rahatlıkla alışveriş yapmasına olanak sağlayacak." diye konuştu

Belediye Başkanı Gündoğdu ise doğup büyüdüğü ilçeye hizmet etmekten her zaman gurur duyduğunu dile getirerek, "Amacımız gelecek kuşaklara modern çağın gereksinimlerini karşılamış, yaşamaktan keyif alınan güzel bir Ferizli bırakmak." dedi.

Konuşmaların ardından pazarda tezgah açacak pazarcı esnafının yerleri kurayla belirlendi.

Programa, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, CHP Ferizli İlçe Başkanı Rüştü Yüksek, İYİ Parti Ferizli İlçe Başkanı Mehmet Ata, Ferizli Esnaf Odası Başkanı Bahattin Paşalı, Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay, muhtarlar, pazarcı esnafı ve vatandaşlar katıldı.

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