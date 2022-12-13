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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ), üniversitelerde sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren Uluslararası UI Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric) 2022 sıralamasında dünya çapında 186. sıraya yükseldi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteleri yeşil kampüs ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sıralayan UI GreenMetric Sıralaması 2010 yılından beri Endonezya Üniversitesi tarafından, 6 kriterde 39 gösterge aracılığıyla, üniversitelerin çevresel taahhütleri ve girişimlerine göre yapılıyor.

UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasına göre Sakarya Üniversitesi, dünya sıralamasında 208. sıradan 186. sıraya Türkiye sıralamasında ise 15. sıradan 12. sıraya yükseldi.

Üniversitenin bu sıralamada özellikle enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi kapsamında eğitim ve araştırma alanlarındaki puanı artarak çevresel sürdürülebilirlik açısından sıralamadaki yerinin yükselmesi sağlandı.

- Sapanca'da zincir market denetlendi

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Reyonları gezen ekipler raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Zabıta Müdürü Hüseyin Güreci, yaptığı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Şu ana kadar yapılan denetimlerde bir marketin bir ürünün son kullanma tarihinin geçmiş olduğu belirlendi ve ceza kesimi gerçekleşti." dedi.

- SAÜ'lü öğrencilerden hastanedeki çocuklara sürpriz

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji servisinde tedavi gören çocuk hastalara sürpriz yaparak onlarla oyun oynadı.

Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğünce düzenlenen Hastane Okulu Projesinin ikincisi Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi gören ve eğitimine devam eden çocuklarla gerçekleştirildi.

SAÜ Damla Öğrenci Topluluğunun gerçekleştirdiği etkinlikte palyaço gösterimi, taş boyama ve müzik eşliğinde ritim çalışmaları gibi etkinliklere katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

- Sakarya Barosundan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin açıklama

Sakarya Barosunca 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi.

Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde yaptığı açıklamada, olayın kendilerini de derinden etkilediğini belirtti.

Olayın ne vicdanen ne de dinen bir açıklaması olduğunu düşündüklerini belirten Yıldız, bu kişilerin cezalandırılmasının, çocuk istismarının önüne geçilmesi için atılması gereken en önemli adım olduğunu söyledi.

Yıldız, olayın peşini bırakmayacaklarını ve hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bu olay vesilesi ile yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşüren her hadisenin karşısında olacağımızın sözünü veriyor ve davaya müdahil olacağımız bilgisini kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Elif Erdem Düzgün de "Çocuklar bizim en hassas noktamız, en dokunulmaz olan varlıklarımızdır. Çocuklara zarar verilmemesi, zarar verenlerin ise en ağır şekilde cezalandırılması için hukuken tüm çabamızı ortaya koyacak ve bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

Açıklamaya, Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile avukatlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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