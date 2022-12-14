Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 ZR 520 plakalı otomobil, Ömercikler Mahallesi'nde Sevgi C'ye (68) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sevgi C. sağlık personelince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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