Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Akyazı ilçesinde düzenledikleri etkinlikle diyabete dikkati çekti.



SUBÜ Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu, diyabet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulu'nda bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında okuldaki öğrencilerin beden kitle endeksi ölçüldü, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz hakkında bilgiler verilerek öğrencilerle oyunlar oynandı.

Topluluğun akademik başkanı SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Fatma Tanrıkulu ve Doç. Dr. Feride Taşkın Yılmaz ise velilere diyabet eğitimi verdi.

- "Adli Yardım Projesi" hayata geçirildi"

Sakarya Barosu ile Erenler Belediyesince "Baro ve Belediye İş birliği Adli Yardım Projesi" protokolü imzalandı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen Baro Başkanı Avukat İlknur Ebiz Yıldız, amaçlarının avukatlık hizmetinden yararlanmak isteyen ama ekonomik gücü olmayan vatandaşlara, başvurularını ya da davalarını açabilmeleri için ücretsiz hukuki yardım sunan adli yardım bürosunun çalışmalarını daha etkin ve yaygın hale getirmek olduğunu kaydetti.

Bu sayede adli yardım bürosundan daha fazla vatandaşa ücretsiz avukat ataması yapılacağını aktaran Ebiz, "Yani daha fazla vatandaşımıza ücretsiz hukuki yardım sağlayabileceğiz. Çok mutluyuz. Hedefimiz, projemizi şehrimizdeki tüm belediyeler ile hayata geçirmek." ifadelerini kullandı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç da vatandaşların faydasına olan projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



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