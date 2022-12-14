Geyve'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Eşme İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, velilerin, ilçe esnafının ve okulun desteğiyle "pazar yeri" oluşturuldu.

Okul müdürü Mehmet Emin Şimşir, etkinlikte farklı uygulamalara yer verdiklerini söyledi.

Şimşir, "Öğrenci velileri, evlerinde hazırladıkları yiyecekleri, aşçılar da hibe yoluyla elde edilen malzemelerle yaptıkları çorba ve pilavlarla destek oldu. Ana sınıfı öğrencileri başta olmak üzere okul öğrencileri annelerinin yerli ve organik ürünlerle hazırladıkları yiyeceklerden birbirlerine ikram etti, yardımlaşma ve dayanışma becerilerini geliştirdi. Hep birlikte gönüllerince vakit geçirdi." şeklinde konuştu.



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