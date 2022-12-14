Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ürünleri sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ürünleri sergileniyor

AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulunda 81 ilin ürünlerinin tanıtıldığı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" fuarı gerçekleştirildi.

Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ürünleri sergileniyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulunda 81 ilin ürünlerinin tanıtıldığı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" fuarı gerçekleştirildi.

Okul binasında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen fuarda, 81 ilin yöreleriyle özdeşleşmiş ürünler tanıtılıyor.

Gönüllü velilerin katkıları ve okul öğretmenlerinin desteğiyle organize edilen fuarda, Türkiye'nin zenginlikleri, 7 bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Okul müdürü Murat Maçal, AA muhabirine, hafta kapsamında fuarın 5'incisini düzenlediklerini söyledi.

Fuarı velilerin destekleriyle sürdürdüklerini ifade eden Maçal, "Yaklaşık 700 velimiz bu çalışmada yer alıyor, destekleri için teşekkür ediyorum. 7 bölge 81 ilin tamamını öğrencilerimize tanıtabilmeyi, coğrafyamızın zenginliklerini onlara gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Her bölgenin kendine has yiyecek ve el emeğiyle üretilen ürünlerini dahil etmeye çalışıyoruz. Asıl gayemiz öğrencilerimiz, onları geleceğe hazırlarken ülkemizin zenginliklerinden haberdar etmek ve onları bu duygularla yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Velilerden İlknur Avcı, okul olarak etkinliğe özenle ve titizlikle hazırlandıklarını, kendilerinin de Ege Bölgesi'ni tanıttıklarını dile getirdi.

Ülkenin kültürel ve tarımsal açıdan zengin olduğunu belirten Avcı, "Bu yatırımlar da çocuklarımıza, geleceğimize bırakmak için yaptığımız bir fuar." dedi.

Velilerden Meral Köse de Kilis ve Bitlis'i temsil ettiklerini, bölgenin yöresel ürünlerini, bakırları, kilimleri ve yiyeceklerini tanıttıklarını, standı da sınıf olarak hep birlikte hazırladıklarını ifade etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geyve'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Geyve'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Ferizli Kapalı Pazar yeri için kura çekildi
YEREL HABERLER Ferizli Kapalı Pazar yeri için kura çekildi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ...
Sakarya'daki tarihi hamam restorasyonla müzeye dönüştürülecek
YEREL HABERLER Sakarya'daki tarihi hamam restorasyonla müzeye ...
Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 1 ölü, ...
Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 1 ölü,1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 1 ölü,1 ...
SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü akredite edildi
YEREL HABERLER SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan ...
Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kaza sonrası yangın çıkan otomobildeki 2 ...
(Görüntülü) OTOMOBİL YOL AYRIMINDAKİ BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL YOL AYRIMINDAKİ BARİYERLERE ...
Kaynarca'da zabıta ekiplerinden market denetimi
YEREL HABERLER Kaynarca'da zabıta ekiplerinden market denetimi
Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ...
Kaynarca'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
YEREL HABERLER Kaynarca'da Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı
Sakarya'da bir kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir kişi silahla yaralandı
Sakarya'da bir çocuk bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir çocuk bıçakla yaralandı
Sakarya Büyükşehir aralık ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir aralık ayı meclis toplantısı ...
Dedesinin Adapazarı'na kazandırdığı tarihi çarkın korunması torununu memnun etti
YEREL HABERLER Dedesinin Adapazarı'na kazandırdığı tarihi çarkın ...
Sakarya'da yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 77 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya'da yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ve 77 ...
Sakarya'da bir kişiyi bıçakla yaralamakla suçlanan çocuk zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir kişiyi bıçakla yaralamakla suçlanan ...
"Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'nın belediye meclis üyeleri toplantıya bisikletle gitti
YEREL HABERLER "Bisiklet Dostu Şehir" Sakarya'nın belediye meclis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.