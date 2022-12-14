Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ürünleri sergileniyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulunda 81 ilin ürünlerinin tanıtıldığı "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" fuarı gerçekleştirildi.

Okul binasında "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen fuarda, 81 ilin yöreleriyle özdeşleşmiş ürünler tanıtılıyor.

Gönüllü velilerin katkıları ve okul öğretmenlerinin desteğiyle organize edilen fuarda, Türkiye'nin zenginlikleri, 7 bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılması amaçlanıyor.

Okul müdürü Murat Maçal, AA muhabirine, hafta kapsamında fuarın 5'incisini düzenlediklerini söyledi.

Fuarı velilerin destekleriyle sürdürdüklerini ifade eden Maçal, "Yaklaşık 700 velimiz bu çalışmada yer alıyor, destekleri için teşekkür ediyorum. 7 bölge 81 ilin tamamını öğrencilerimize tanıtabilmeyi, coğrafyamızın zenginliklerini onlara gösterebilmeyi amaçlıyoruz. Her bölgenin kendine has yiyecek ve el emeğiyle üretilen ürünlerini dahil etmeye çalışıyoruz. Asıl gayemiz öğrencilerimiz, onları geleceğe hazırlarken ülkemizin zenginliklerinden haberdar etmek ve onları bu duygularla yetiştirebilmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Velilerden İlknur Avcı, okul olarak etkinliğe özenle ve titizlikle hazırlandıklarını, kendilerinin de Ege Bölgesi'ni tanıttıklarını dile getirdi.

Ülkenin kültürel ve tarımsal açıdan zengin olduğunu belirten Avcı, "Bu yatırımlar da çocuklarımıza, geleceğimize bırakmak için yaptığımız bir fuar." dedi.

Velilerden Meral Köse de Kilis ve Bitlis'i temsil ettiklerini, bölgenin yöresel ürünlerini, bakırları, kilimleri ve yiyeceklerini tanıttıklarını, standı da sınıf olarak hep birlikte hazırladıklarını ifade etti.





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