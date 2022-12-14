HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mantar, "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı:

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SAKARYA (AA) - HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar, Türkiye'nin yüksek güçlü lazer silahında kendi sistemini yapan 4 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

Mantar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "Milli Teknoloji Yolculuğunda HAVELSAN" başlığıyla düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları"na video konferansla katıldı.

Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Mantar, kariyerindeki gelişmelerden bahsetti.

Mantar, Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin dünyadaki diğer yerlerdekilerden bir farkının olmadığını dile getirerek, "Bilgi birimi, potansiyel, zeka olarak bir eksik tarafımız yok. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Yeter ki gerekli olan emeği harcayalım. Hiçbir şey tesadüfi değildir." dedi.

Mantar, milli teknoloji hamlesinde HAVELSAN ve TÜBİTAK BİLGEM'in önemine değindi.

TÜBİTAK BİLGEM'in dünyanın elektronik haberleşme ve bilgi güvenliği konusundaki en büyük araştırma merkezlerinden biri olduğunu belirten Mantar, "Türkiye'den mezun olan mühendislerimiz, dünyanın her tarafında mühendislik yapabilecek kapasitedeler, ben bunu sahada gördüm." şeklinde konuştu.

Mantar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarından bahsederek, "Şu anda lazer teknolojisinde, yüksek güçlü lazer silahında dünyada kendi sistemini kendisi yapan 4 ülkeden biriyiz." dedi.

HAVELSAN'ın 30-35 kişiyle kurulduğunu aktaran Mantar, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de yetenek olarak baktığımızda dünyadaki yeteneklerin yüzde 95'i teknik olarak bizde var. Şunu ispatladık; biz yapabiliyoruz, üretebiliyoruz, geliştirilebiliyoruz, dünyanın hiçbir yerinden de bir farkımız yok. Sadece bunun bundan sonra daha katma değere dönüşmesi için hız vermemiz gerekiyor. HAVELSAN'da 35 kişi proje yönetimiyle başlamış; 40 yılın sonunda geldiğimiz noktada Endonezya, Malezya, Güney Kore, Pakistan, Bangladeş, Amerika'ya ve birçok başka ülkeye en kritik savaş yönetim sistemlerini satan bir aktör haline geldik. Bugün Türkiye'de tüm gemilerimizdeki savaş yönetim sistemi, akıl kısmı HAVELSAN'dadır. Endonezya ve Pakistan'ın o işini aldık. Biz bunu yapabiliyoruz. Burada efor, irade ve emek gerekiyor. Aldığımız eğitim iyi bir eğitim. Sadece kendimize güvenmemiz gerekiyor."

Mantar, ürünlerin satışına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Devletin iradesi ve sizi desteklemesi çok önemli. Devletin de bu konuda desteği hak ettiğimizden daha fazla var. Biz de tüm dünyaya bugün artık açılıyoruz. HAVELSAN'ın bu yılki cirosunun yüzde 35'i ihracata dayanıyor." ifadelerini kullandı.

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