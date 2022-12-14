Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilere yönelik tesis ziyareti ve suyun doğru kullanımıyla ilgili eğitimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen gezide, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret eden minik öğrencilere suyun yolculuğu hakkında bilgiler uygulamalı şekilde anlatıldı.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencilerine tesisi gezdiren teknik heyet, suyun önemi ve kaynakların korunması konusunda da bilgi verdi. 176 öğrencinin sınıflar halinde katıldığı gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

- Büyükşehir Belediyeszi öğrencilere bisiklet hediye etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Bilim Sanat Merkezi Müdürü Sami Akaryalı ve beraberindeki özel yetenekli öğrencileri misafir etti.

Öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Yüce, üreten, düşünen ve harekete geçen gençlere ülkemizin çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, elinden gelen desteği vereceği ifade etti.

Yüce, ayrıca geçen hafta Vali Mustafa Uygur Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerle kutlanan Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda yapılan çekilişte hak kazanan ortaokul öğrencilerine bisikletlerini hediye etti.

- Sakarya Büyükşehir Terminali 14 milyon yolcuyu ağırladı

Arifiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin, son 4 yılda yapılan yolculuk sayısıyla ilgili raporu açıkladı.

Rapora göre, Nisan 2019'dan günümüze terminalde ağırlanan yolcu sayısı yaklaşık 14 milyona ulaştı. Yine aynı dönemde terminale toplamda 929 bin 212 araç giriş yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanına gitmek ve aynı şekilde ülkenin her noktasından Sakarya'ya ulaşmak için Büyükşehir Terminalini tercih eden vatandaşlar, burada tüm imkanların yer aldığı sistemle misafir ediliyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.