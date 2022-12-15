Pamukova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden F.A. idaresindeki 35 BDV 934 plakalı portakal yüklü kamyon, Teşvikiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan portakallar yola dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kısa süre tek şeritten sağlanan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.





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