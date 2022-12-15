Karasu'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cami Tepe, İhsaniye, Resuller, Karamüezzinler, Denizköy, Yalı ve Kuzuluk mahallelerindeki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olaylarla ilgisi bulunduğu tespit edilen 3 şüpheliden H.Ç. (34) ve B.Ş. (35) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli M.Y'yi (36) yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada çalıntı malların satıldığını tespit eden ekipler, Y.Ö'nün adresinde yaptıkları aramada ele geçirdikleri malzemeleri sahiplerine teslim etti.





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