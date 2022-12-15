Sakarya'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evinde ikamet eden Zehra Akcan'dan (62) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine 5. kattaki daireye giren ekipler, Akcan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Akcan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

Uzun süredir atık malzemelerin biriktirildiği görülen dairenin temizliği için ekipler ile kepçe ve kamyon yönlendirildi.

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