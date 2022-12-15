Sakarya'da denetimli serbestlik yükümlüleri için sosyal market açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla sosyal market hizmete sunuldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erenler ilçesindeki Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında oluşturulan market açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, açılışta yaptığı konuşmada, suç işleyen kişilerin topluma kazandırılması için cezaevi sonrası süreçlerinin de takip edildiğini söyledi.

Süreç içerisinde değişik aktivitelerin düzenlendiğini anlatan Köse, "Sosyal destek verilmesi, meslek edinmesi, geçimini sağlayabileceği sanat öğrenmesi... Bütün bunları yaparken bir taraftan da sanat ve meslek edinene kadarki dönemde geçimini sağlayabilmesi ve zora düşmemesi anlamında yeni uygulamayla Sosyal Market Projesi'ni başlatılmıştır." diye konuştu.

Köse, projeyle cezaevinden çıktıktan sonra henüz meslek ve sanatı olmayanlara yardımcı olunmasının hedeflendiğini aktararak, "İş bulamayıp iaşesini temin edemeyen kişilere meslek edinene kadar, iş bulana kadar, ekonomik durumu düzelene kadar yardım projesi kapsamında Kızılay ve diğer sosyal yardım kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde faaliyete geçildi." dedi.

Konuşmanın ardından Köse, Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, Kızılay Sakarya Şube Başkanı Cevdet Koç, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç, açılış kurdelesini kesti.



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