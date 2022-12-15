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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAÜ İletişim Fakültesinde akreditasyon süreci başladı

AA

SAÜ İletişim Fakültesinde akreditasyon süreci başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesinde 3 bölümün akreditasyon süreci başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İletişim ve Tasarımı, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümleri, İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendi.

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Deniz Yengin, senato salonunda gerçekleştirilen toplantıda, SAÜ İletişim Fakültesinin kurum kültürünün ve hafızasının oluştuğu yönünde olumlu izlenim bıraktığını ifade etti.

SAÜ'nün araştırma üniversitesi olma hedefi doğrultusunda kurulan Araştırma Dekanlığının (ARDEK) oldukça önemli olduğuna değinen Yengin, üniversitenin ve fakültenin kendini test edebilmesini sağlayan Kırmızı Alan Grafiğinin önemini vurguladı.

Bölümler için hazırlanan rapor İLEDAK tarafından değerlendirildikten sonra akreditasyon süreci tamamlanacak.

Toplantıya, SAÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Prof. Dr. Özer Köseoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Altınsoy, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, İLEDAK komisyon üyeleri katıldı.

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