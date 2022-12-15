Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle kanser farkındalık etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Doç. Dr. Zekiye Turan, araştırma görevlileri Büşra Yolcu ve Semiha Ünkazan katıldı.

Meme ve rahim kanseri üzerine sunum yapan Ünkazan, her dört kadından birinin meme kanserine yakalanma riskine vurgu yaptı, hastalık şüphesi taşıyan kadınların ilk adımda evde kendilerini tetkik yöntemlerinden bahsetti.

Yumurtalık ve rahim ağzı kanserini konusunda bilgi veren Yolcu, hastalıkta sigaranın çok ciddi etkisinin olduğunu vurguladı.

- Büyükşehir kanocuları milli takım yolunda

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, Muğla Köyceğiz'de 10-11 Aralık'ta düzenlenen seçmelere katıldı.

Yarışlarda üstün performans sergileyen Mustafa Özmen, Fahri Ayvaz, İdris Şentürk ve Taha Erkam Usta, Antalya'da yapılacak olimpik milli takım kampına gitmeye hak kazandı.

Sporcular, Utku Çetin ve Yağız Efe Şahin ise aday milli takım kampına seçildi.

- SASKİ içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karasu ilçesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, ilçede hizmet veren 4 bin metreküplük içme suyu deposunda olumsuzluk yaşanmaması debi ölçme cihazını yeniledi.

Yaşanan su kesintisinden bölge halkının minimum düzeyde etkilenmesi için gece saatlerinde çalışmalarına başlayan ekipler, sabahın ilk ışıklarında çalışmalarını tamamladı.



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