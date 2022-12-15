Ankara Devlet Tiyatrosu, Aşık Veysel'in hayatını sahneye taşıdı

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SAKARYA (AA) - Ankara Devlet Tiyatrosu, halk ozanı Aşık Veysel'in hayatını anlatan müzikali sahneledi.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan müzikalde, köy köy dolaşıp türküler söyleyerek geçimini sağlayan Aşık Veysel'in tattığı sevinçleri, acıları ve üzüntüleri anlatıldı.

"Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsüyle giriş yapılan, ozanın 7 yaşında geçirdiği çiçek hastalığı nedeniyle kısmen görme yetisini kaybetmesi aktarılan müzikal sırasında, görme engelli bireylerin yaşadıklarını anlayabilmek için katılımcılardan 10 saniyeliğine gözlerini kapatmaları talep edildi.

Yaşadığı dönemde seferberlik ilan edilmesine rağmen askere gidemeyen Aşık Veysel'in, içten içe yaşadığı sıkıntılardan bahsedilen müzikalde, ozanın evlilik ve sonrasındaki süreci de işlendi.

Yunus Emre'nin şiirinin okunmasıyla sona eren programa, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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