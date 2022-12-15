Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 17 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, ayak tenisinin ardından çift kale taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Oğuz Kocabal, Artem Kravets ve Yasin Pehlivan ile rahatsızlığı bulunan Burak Süleyman katılmazken, Hurşit Taşçı ise salonda çalıştı.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.





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