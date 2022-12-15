Sakarya'da genç kızın taciz edildiği dolmuşun çalışma ruhsatı iptal edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da 28 Kasım'da genç kızın bindiği minibüste sürücü tarafından alıkonularak taciz edilmesinin ardından, Sakarya Büyükşehir Belediyesince söz konusu aracın plakasına tanımlı çalışma ruhsatı iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Encümeninin, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Cinsel taciz olayının encümen gündeminde ele alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili yaptırım uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, encümen toplantısında Büyükşehir Belediyesinin son olarak 2017'de tüm ayrıntılarıyla güncellediği ilgili yönetmeliğin okunduğuna değinilerek, "Encümen, yönetmeliğe aykırı hareket edildiği gerekçesiyle plakaya tanımlı çalışma ruhsatının iptaline, plakanın, bağlı bulunduğu dolmuş hattı listesinden silinmesine ve ilgili plakayla yolcu taşıma faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan karar şu şekilde:

"Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 11.12.2017 tarihinde 11/789 meclis kararınca çıkan Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmiştir. Sakarya'da bir süre önce yaşanan talihsiz olayda ilgili dolmuş hattı plakasının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Toplu Taşıma Aracı Yönetmeliğinin idari yaptırma ceza tablosunun 47. sıra numaralı (cinsel istismar/hürriyetten yoksun kılmak) 6'ıncı tip ceza karşılığı olan 'çalışma ruhsatının iptali' cezasıyla tecziyesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

- Olay

Üniversite okuduğu İstanbul'dan 28 Kasım'da Sakarya'ya gelen M.K. (21) gece saatlerinde evine gitmek için kent merkezinden şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa binmişti. Dolmuşu Erenler ilçesinde durdurarak kapıları kilitleyen sürücü S.Y, cinsel saldırıda bulunduğu genç kızı darbetmişti.

Şüpheliye tepki göstererek kurtulan M.K'nin, durumu ailesine haber vermesi üzerine polise şikayette bulunulmuş, şüpheli S.Y. "nitelikli olarak cinsel saldırı suçuna teşebbüs" ile "cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmıştı.

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