Sakarya’da traktör ve römork çalan kişi yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Pamukova ilçesinde traktör ve römork çaldığı suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Elperek Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde yaşayan H.Ş, evinin önünden 54 RD 537 plakalı traktörünün çalındığını polis ekiplerine bildirdi.

Çalışma sonucunda şüphelenin kimliğini belirleyen polis ekipleri, zanlı E.Ö'yü traktör ve arkasına takılı römork ile Çardak Mahallesi yolunda yakaladı.

Şüphelinin Bacı Mahallesi'nden de römork çaldığı ortaya çıktı.

Polis ekipleri, bulunan traktör ve römorku sahiplerine teslim etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli E.Ö'nün işlemleri devam ediyor.

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