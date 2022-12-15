Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

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SAKARYA(AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Subatağı Mahallesi'nde fındık bahçesine giden Necdet Taşkın (68) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, traktörün altında kalan Taşkın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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