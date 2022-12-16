Sakarya'da babasıyla tartışırken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde babası ile tartışırken bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Abdibey Caddesi'ndeki evlerinde K.T. (34) ile babası A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine K.T, babasının elindeki bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.T'nin cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından aynı hastanenin Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Baba A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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