Ferizli'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi

SAKARYA (AA) - Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, ilçede düzenlenen "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliğine katıldı.
Hafta kapsamında Bakırlı İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Balcı, burada yaptığı konuşmada, çocukları havaların güzel olduğu günlerde yeşillik alanlara götürülmesi gerektiğini belirtti.
Öğrencilerin çiçekleri, ağaçları yakından görerek yerinde öğrenmelerinin faydalı olacağına değinen Balcı, öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyununu izledi, şarkıları dinledi.
Etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler, yetkililer ve veliler katıldı.