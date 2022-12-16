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Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı

AA

Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro gösterisi yapıldı.

Belediye tiyatro ekibince Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Hayatın Umudu" adlı oyunda, uyuşturucuyla ve zararlı maddelerle mücadelenin önemi anlatıldı.

Gençlerin uyuşturucuya sürüklenmesi, bağımlılık, arkadaş ortamının etkileri ve aileye kötü davranışın işlendiği etkinliğe, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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