Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

AA

Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile iş insanları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ'nün AR-GE tasarım faaliyetleri, ulusal ve uluslararası projeleri ile profesyonel iş birliklerinin konuşulduğu toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Cenk Yavuz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Köseoğlu ve iş insanları katıldı.

Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, SAÜ'nün bütün çalışmaları sanayi ile bir arada yapan üniversite olduğunu belirterek, Araştırma Dekanlığı olarak hedeflerinin, AR-GE ve Tasarım Merkezi firmalarla ortak noktalarda birlikte çalışmak olduğunu ifade etti.

Pehlivan da OSB'ler ve büyük işletmelerle çalıştıklarını anlatarak, sadece AR-GE faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak tüm imkanlarla sanayicilerin yanında olmak istediklerini kaydetti.

Doğan da araştırma üniversitesi olma yolunda sanayi iş birliği katkısının çok yüksek olacağına dikkati çekerek, sanayi firma temsilcilerine iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Köseoğlu ise Sakarya Teknokent'in TÜBİTAK iş birliğinden bahsederek, yaptıkları projelerle sanayicilere her zaman destek vereceklerini vurguladı.

- TUSAŞ yetkililerinden öğrencilere seminer

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü Prof. Dr. Erdal Çelik ve TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Süleyman Demir lisans, yüksek lisans ve doktora AR-GE programları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

SAÜ lisans ve lisansüstü öğrenciler için hazırlanan, öğrenci proje takımları ve AR-GE faaliyetlerinin anlatıldığı seminere, LIFTUP, LIFTUP Plus programları ve takımları destekleme programları hakkında sunum yapıldı.

Çelik, TUSAŞ'ın AR-GE projeleri kapsamında üniversite ve sanayi araştırmacıları yetiştirmeyi amaçladığını anlatarak, havacılığa etkin ve yetkin tabanlı öğrenci yetiştirme doğrultusunda çalışmalarının sürecini aktardı.

Demir de TUSAŞ LIFTUP programlarının motivasyon artırıcı özellik taşımasından dolayı ilgili bölümlerine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurmaları gerektiğine dikkati çekti.

Seminere, rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan ve Prof. Dr. Özer Köseoğlu, araştırma dekanı yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan ve Doç. Dr. Asude Ateş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- SAÜ Devlet Konservatuvarı'ndan müzik ziyafeti

SAÜ Devlet Konservatuvarınca "Gönül Telimizi Titreten Nağmeler" ismiyle Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konserin beşincisini düzenlediklerini aktaran öğretim görevlisi ve solist Birsel Hasçelik, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Üniversite akademisyenlerinden Tuncay Kardaş, Hamdi İtil, Atalay Durmaz ve Serkan Kardaş'ın yer aldığı konserde, "Rüzgar Söylüyor", "Yıllar Sonra Rastladım", "İnleyen Nağmeler", "Yine Hazan Mevsimi", "Şu Güzeller Güzeli", "Gittiğin Yolları Yakın Sanarak", "Rüya Gibi Her Hatıra" gibi birçok parça seslendirildi.

Konser, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile mücadele tiyatro sahnesine taşındı
Sakarya'da kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole devrildi
YEREL HABERLER Sakarya'da kontrolden çıkan saman yüklü tır şarampole ...
Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Tartıştığı babası bıçakladı, hastanede kurtarılamadı
Ferizli'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Ferizli'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" ...
Sakarya'da babasıyla tartışırken bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sakarya'da babasıyla tartışırken bıçakla yaralanan ...
Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kişi ...
Sakarya'da dolmuş ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da dolmuş ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 ...
Sakarya’da traktör ve römork çalan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya’da traktör ve römork çalan kişi yakalandı
Sakarya'da genç kızın taciz edildiği dolmuşun çalışma ruhsatı iptal edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da genç kızın taciz edildiği dolmuşun çalışma ...
Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ...
Ankara Devlet Tiyatrosu, Aşık Veysel'in hayatını sahneye taşıdı
YEREL HABERLER Ankara Devlet Tiyatrosu, Aşık Veysel'in hayatını ...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
SAÜ İletişim Fakültesinde akreditasyon süreci başladı
YEREL HABERLER SAÜ İletişim Fakültesinde akreditasyon süreci başladı
Sakarya'da denetimli serbestlik yükümlüleri için sosyal market açıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da denetimli serbestlik yükümlüleri için ...
Sakarya'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sakarya'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Camilere 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motiflerini işliyor
YEREL HABERLER Camilere 30 yıldır Selçuklu ve Osmanlı motiflerini ...
Karasu'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Karasu'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli ...
Pamukova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Pamukova'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mantar, "SUBÜ Konuşmaları"na katıldı:
YEREL HABERLER HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mantar, "SUBÜ ...
Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ürünleri sergileniyor
YEREL HABERLER Sakarya'da ilkokulda düzenlenen fuarda 81 ilin ...
Geyve'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Geyve'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Akyazı'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.