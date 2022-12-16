Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile iş insanları arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ'nün AR-GE tasarım faaliyetleri, ulusal ve uluslararası projeleri ile profesyonel iş birliklerinin konuşulduğu toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Cenk Yavuz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan, Sakarya Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yakup Köseoğlu ve iş insanları katıldı.

Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, SAÜ'nün bütün çalışmaları sanayi ile bir arada yapan üniversite olduğunu belirterek, Araştırma Dekanlığı olarak hedeflerinin, AR-GE ve Tasarım Merkezi firmalarla ortak noktalarda birlikte çalışmak olduğunu ifade etti.

Pehlivan da OSB'ler ve büyük işletmelerle çalıştıklarını anlatarak, sadece AR-GE faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak tüm imkanlarla sanayicilerin yanında olmak istediklerini kaydetti.

Doğan da araştırma üniversitesi olma yolunda sanayi iş birliği katkısının çok yüksek olacağına dikkati çekerek, sanayi firma temsilcilerine iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Köseoğlu ise Sakarya Teknokent'in TÜBİTAK iş birliğinden bahsederek, yaptıkları projelerle sanayicilere her zaman destek vereceklerini vurguladı.

- TUSAŞ yetkililerinden öğrencilere seminer

Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü Prof. Dr. Erdal Çelik ve TUSAŞ Üniversite İlişkileri Müdürü Süleyman Demir lisans, yüksek lisans ve doktora AR-GE programları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

SAÜ lisans ve lisansüstü öğrenciler için hazırlanan, öğrenci proje takımları ve AR-GE faaliyetlerinin anlatıldığı seminere, LIFTUP, LIFTUP Plus programları ve takımları destekleme programları hakkında sunum yapıldı.

Çelik, TUSAŞ'ın AR-GE projeleri kapsamında üniversite ve sanayi araştırmacıları yetiştirmeyi amaçladığını anlatarak, havacılığa etkin ve yetkin tabanlı öğrenci yetiştirme doğrultusunda çalışmalarının sürecini aktardı.

Demir de TUSAŞ LIFTUP programlarının motivasyon artırıcı özellik taşımasından dolayı ilgili bölümlerine lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurmaları gerektiğine dikkati çekti.

Seminere, rektör yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan ve Prof. Dr. Özer Köseoğlu, araştırma dekanı yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Pehlivan ve Doç. Dr. Asude Ateş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

- SAÜ Devlet Konservatuvarı'ndan müzik ziyafeti

SAÜ Devlet Konservatuvarınca "Gönül Telimizi Titreten Nağmeler" ismiyle Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Konserin beşincisini düzenlediklerini aktaran öğretim görevlisi ve solist Birsel Hasçelik, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Üniversite akademisyenlerinden Tuncay Kardaş, Hamdi İtil, Atalay Durmaz ve Serkan Kardaş'ın yer aldığı konserde, "Rüzgar Söylüyor", "Yıllar Sonra Rastladım", "İnleyen Nağmeler", "Yine Hazan Mevsimi", "Şu Güzeller Güzeli", "Gittiğin Yolları Yakın Sanarak", "Rüya Gibi Her Hatıra" gibi birçok parça seslendirildi.

Konser, katılımcılara teşekkür belgesi verilmesinin ardından sona erdi.



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