Sakarya'da iki minibüste 44 düzensiz göçmen yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla giren 44 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde durdurulan iki minibüste 44 Afganistan uyruklu yakalandı.

Olayla ilgili minibüs sürücüleri R.G. ve B.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.

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