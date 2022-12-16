Sakarya'da bir kişinin aile içi tartışmada bıçakla ölümüne ilişkin 5 zanlı adliyede

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir kişinin babasıyla tartışırken bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 aile bireyi adliyeye sevk edildi.

Abdibey Caddesi'ndeki evlerinde dün babası A.T. ile tartışırken bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren K.T'nin (34) ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası, annesi F.T, erkek kardeşi K.T, kız kardeşi B.T ve yengesi B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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