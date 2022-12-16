Telefon sinyaline Sakarya'da ulaşılan kayıp genç aranıyor

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SAKARYA (AA) - İstanbul'da yaklaşık 1 ay önce kaybolan Abdurrahman Avcı'nın telefonundan Geyve ilçesinde sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Daha önce de kaybolan ve AFAD ekiplerince bulunduğu belirtilen Avcı (30) için yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, gencin telefonundan en son Geyve'den sinyal alındığını belirleyerek çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı.

AFAD ile arama kurtarma derneklerinin de aralarında olduğu yaklaşık 50 kişiden oluşan 3 ekip, bölgede arama çalışması yürütüyor.

AFAD'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara arama kurtarma köpekleri de katılıyor.

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