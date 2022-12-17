Sakarya'da kurs merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kurs merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Orta Mahalle'de bulunan bir kurs eğitim merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya itfaiyesi ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.

Öte yandan dumandan etkilenen bir kişiye olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.

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