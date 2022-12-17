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İlahiyat Akreditasyon Ajansı "kalite kültürü"nü yaygınlaştırma hedefinde

AA

ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Yurt içi ve dışından değerlendirici kadrosuyla uzun süren değerlendirmeler sonucu fakültelere ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan tescil belgesi veren İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), kalite kültürünü yaymayı hedefliyor.

İlahiyat Akreditasyon Ajansı "kalite kültürü"nü yaygınlaştırma hedefinde

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK ŞİMŞEK - Yurt içi ve dışından değerlendirici kadrosuyla uzun süren değerlendirmeler sonucu fakültelere ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan tescil belgesi veren İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), kalite kültürünü yaymayı hedefliyor.

İslam ilahiyatı alanında kalite tescil kuruluşunun bulunmamasından yola çıkılarak 2018'de Malatya'da toplanan dekanlar kurulunun ardından çalışmalarına başlayan İAA, uzman kadrosuyla verdiği eğitimlerle Türkiye'den 100, yurt dışından da 30 kadar değerlendiriciyi ekibine kattı.

Endonezya'dan Katar'a, Libya'dan Fildişi Sahili'ne geniş uluslararası değerlendiricilerin bünyesinde faaliyet gösterdiği İAA, bir yandan kalite kültürünü yaymayı hedeflerken diğer yandan İslami yükseköğretim müesseseleriyle kalıcı ve sürekli iş birliği yapma fırsatı buluyor.

- "Ulusal ve uluslararası kuruluşlardan yoğun talep alıyoruz"

İAA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halis Aydemir, AA muhabirine, Türkiye'de 50'ye yakın dini yüksek öğretim programının başvuru yaptığını, Katar, Lübnan, Ürdün ve Irak'tan yoğun talep aldıklarını söyledi.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 2,5 yıllık değerlendirme sonucu ilk tescilin verildiğini belirten Aydemir, kalite kültürünün, kalite lisanıyla öğrenilmesinin ve sistem kazandırmak üzere sahaya indirilmesinin zaman aldığını anlattı.

Ulusal ve uluslararası alanda kalite çıtasını en yüksek yere çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Aydemir, "Kalite temelde iki şeye hizmet ediyor; biri verimlilik, diğeri de şeffaflık. İkisi de bizim temel değerlerimizden. Yani israfı önleme ve istişareyle bütün kararları tabanla yürütme fikri İslam'ın temel değerlerinin parçası. Biz kalite değerlerinin, dini değer olarak talimini gerçekleştiriyoruz. Şu halde bunun sahada tatbikini de en hızlı gerçekleştirecek, en kolay intibak edecek biziz." diye konuştu.

Aydemir, sürecin İAA'yı normal bir akreditasyon ajansı olmaktan çıkarıp çatı kuruluşu olmaya getirdiğini aktararak şöyle devam etti:

"Bize büyük fırsat sunarken büyük heyecan oluşturuyor. Türkiye merkezli ortaya çıkmış olması, Arap ülkelerinde ve diğer İslam coğrafyasında da karşılığını buldu. Kalite şemsiyesi altında dünyadaki bütün İslami yükseköğretim kurumlarıyla kalıcı ve sürekli iş birliği fırsatı buluyoruz. Onları ziyaret ediyoruz, takımlar kuruyoruz. Takımlarda farklı ülkelerden değerlendiriciler var. Kalite temelli oluşan dostluklar, bir zaman sonra meyvesini akademik alanda veriyor. Dilerim Allah, hayalini kurduğumuz; ümmet coğrafyasındaki bütün İslami yükseköğretim müesseseleri arasında bu çatı altında yakın ve devamlı ilişkiyi görmeyi nasip eder."

Aydemir, Yükseköğretim Kalite Kurulunca tanındıklarını, dolayısıyla İAA logolu kurumların uluslararası tanınırlığa sahip olacağını kaydetti.

İlk stratejik hedefleri olan kalite tescilini uluslararası alanda sağlama ve sonuca dönüştürmeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Aydemir, "İkinci hedefimiz yurt dışından ilahiyat fakültelerini akredite edebilmek. Halihazırda başvurusu bulunan Katar, Lübnan, Ürdün'den fakültelerimiz var. İkinci hedefi de gerçekleştirdiğimizde artık sahada aynı anda 10'a yakın takımımız akreditasyon yapacak tecrübeye kavuşmuş olacak. Tecrübeli değerlendiricileriniz olmadığı sürece süreci kaliteli ilerletmeniz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Aydemir, kalite tescili amaçları doğrultusunda ilerlerken fakülteleri yöneticileriyle öğrencileriyle hocalarıyla bir araya getirdiklerine değinerek "Dolayısıyla bu platform, doğal olarak diyaloğu, yan yana gelmeyi sağlar. O zaman farklılıklar azalır, ufuk genişler, müktesebat paylaşılır. Sizin fikirleriniz, makaleleriniz, çalışmalarınız diğer tarafa tesir edecektir. Bu sürecin önce öğrencilere oradan da halka yansıması var." değerlendirmesinde bulundu.

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