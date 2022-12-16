Sakarya'da bir kişinin aile içi tartışmada bıçakla ölümüne ilişkin baba tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir kişinin, tartışma sırasında bıçakla yaralandıktan sonra hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan babası tutuklandı.
Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi'ndeki evlerinde 15 Aralık'ta babası A.T. ile tartışırken bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren K.T'nin (34) ölümüne ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen babası, annesi F.T, erkek kardeşi K.T, kız kardeşi B.T. ve yengesi B.T'nin savcılık sorguları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden baba A.T, "altsoydan birine karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 15 Aralık'ta K.T. (34) ile babası A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine babasının elindeki bıçakla yaralanan K.T, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.